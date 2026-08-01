डैनकुंड ट्रेकिंग अभियान को किया रवाना
भारतीय सेना की 'गोल्डन की डिवीजन' के मेजर जनरल अमरेश गुंजन ने डैनकुंड ट्रेकिंग अभियान–2026 का औपचारिक शुभारंभ किया। यह साहसिक अभियान 03 से 19 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में होगा, जिसमें 15 सदस्यों की सैन्य टीम भाग लेगी। सैन्य दल छात्रों के साथ संवाद कर उन्हें फिटनेस और प्रकृति के प्रति जागरूक करेगा।
देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। भारतीय सेना की 'गोल्डन की डिवीजन' के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीसीओ) मेजर जनरल अमरेश गुंजन ने शनिवार को क्लेमेंट टाउन से डैनकुंड ट्रेकिंग अभियान–2026 को अभियान ध्वज प्रदान कर औपचारिक रूप से रवाना किया। 'हर काम देश के नाम' के ध्येय वाक्य के साथ आयोजित इस अभियान में 15 सदस्यीय सैन्य दल भाग ले रहा है, जिसका नेतृत्व कैप्टन प्रतीक जाधव कर रहे हैं।यह साहसिक ट्रेकिंग अभियान 03 से 19 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के दुर्गम और चुनौतीपूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा। लगभग 152 किलोमीटर लंबा यह मार्ग डलहौजी, खज्जियार, जोत पास, डैनकुंड टॉप, कालाटॉप, चमेरा डैम और सलूनी जैसे क्षेत्रों से होकर गुजरेगा।
अभियान के दौरान सैन्य दल केंद्रीय विद्यालय बनीखेत, डलहौजी पब्लिक स्कूल और जवाहर नवोदय विद्यालय चंबा सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्रों से भी संवाद करेगा। इन कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को फिटनेस, पर्यावरण जागरूकता और सेना में शामिल होकर देश सेवा करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
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