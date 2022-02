चीन को चौतरफा घेरने का प्लान, लद्दाख के बाद अब LAC के मध्य-पूर्वी क्षेत्रों में K-9 हॉवित्जर तैनात करेगी भारतीय सेना

एएनआई,नई दिल्ली Amit Kumar Fri, 04 Feb 2022 07:15 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.