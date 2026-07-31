Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बेहद कम तापमान पर भी नहीं रुकेंगे सेना के वाहन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने शुक्रवार को 'एक्सट्रीम वेदर ग्रेड' डीजल लॉन्च किया, जो माइनस 42 डिग्री सेल्सियस तक प्रभावी रहेगा। यह स्वदेशी नवाचार भारतीय सेना की परिचालन तैयारियों और अभियानों में मदद करेगा। मंत्रालय ने बताया कि यह डीजल बीएस-6 मानकों के अनुरूप है और आम लोगों के लिए भविष्य में इस्तेमाल किया जा सकता है।

बेहद कम तापमान पर भी नहीं रुकेंगे सेना के वाहन

नई दिल्ली, एजेंसी। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने शुक्रवार को सैन्य वाहनों के लिए खास ‘एक्सट्रीम वेदर ग्रेड’ डीजल लॉन्च किया। पूरी तरह स्वदेश में विकसित यह डीजल माइनस 42 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान में भी असरदार रहता है। सेना प्रमुख ने कहा कि यह स्वदेशी नवाचार भारतीय सेना की आवाजाही, परिचालन तैयारियों और अभियानों की विश्वसनीयता को बेहतर बनाने में मददगार होगा। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि बीएस-6 मानक के अनुरूप होने के कारण इस डीजल को सेना के मौजूदा वाहनों में बिना इंजन बदलाव के प्रयोग किया जा सकता है।मंत्रालय के अनुसार, बहुत कम तापमान पर आम डीजल गाढ़ा हो जाता है, जिससे इंजन के फ्यूल फिल्टर जाम होने का खतरा रहता है।

लेकिन एक्सडब्ल्यूजी डीजल बेहद कम तापमान पर भी असरदार रहता है। मंत्रालय ने कहा कि भविष्य में इस तकनीक का प्रयोग कड़ाके की ठंड वाले इलाकों में आम लोगों के लिए भी किया जा सकता है। यह ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में एक अहम कदम है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Indian Army Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।