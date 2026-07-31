बेहद कम तापमान पर भी नहीं रुकेंगे सेना के वाहन
सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने शुक्रवार को 'एक्सट्रीम वेदर ग्रेड' डीजल लॉन्च किया, जो माइनस 42 डिग्री सेल्सियस तक प्रभावी रहेगा। यह स्वदेशी नवाचार भारतीय सेना की परिचालन तैयारियों और अभियानों में मदद करेगा। मंत्रालय ने बताया कि यह डीजल बीएस-6 मानकों के अनुरूप है और आम लोगों के लिए भविष्य में इस्तेमाल किया जा सकता है।
नई दिल्ली, एजेंसी। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने शुक्रवार को सैन्य वाहनों के लिए खास ‘एक्सट्रीम वेदर ग्रेड’ डीजल लॉन्च किया। पूरी तरह स्वदेश में विकसित यह डीजल माइनस 42 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान में भी असरदार रहता है। सेना प्रमुख ने कहा कि यह स्वदेशी नवाचार भारतीय सेना की आवाजाही, परिचालन तैयारियों और अभियानों की विश्वसनीयता को बेहतर बनाने में मददगार होगा। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि बीएस-6 मानक के अनुरूप होने के कारण इस डीजल को सेना के मौजूदा वाहनों में बिना इंजन बदलाव के प्रयोग किया जा सकता है।मंत्रालय के अनुसार, बहुत कम तापमान पर आम डीजल गाढ़ा हो जाता है, जिससे इंजन के फ्यूल फिल्टर जाम होने का खतरा रहता है।
लेकिन एक्सडब्ल्यूजी डीजल बेहद कम तापमान पर भी असरदार रहता है। मंत्रालय ने कहा कि भविष्य में इस तकनीक का प्रयोग कड़ाके की ठंड वाले इलाकों में आम लोगों के लिए भी किया जा सकता है। यह ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में एक अहम कदम है।
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