बेहद कम तापमान पर भी नहीं रुकेंगे सेना के वाहन

नई दिल्ली, एजेंसी। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने शुक्रवार को सैन्य वाहनों के लिए खास ‘एक्सट्रीम वेदर ग्रेड’ डीजल लॉन्च किया। पूरी तरह स्वदेश में विकसित यह डीजल माइनस 42 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान में भी असरदार रहता है। सेना प्रमुख ने कहा कि यह स्वदेशी नवाचार भारतीय सेना की आवाजाही, परिचालन तैयारियों और अभियानों की विश्वसनीयता को बेहतर बनाने में मददगार होगा। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि बीएस-6 मानक के अनुरूप होने के कारण इस डीजल को सेना के मौजूदा वाहनों में बिना इंजन बदलाव के प्रयोग किया जा सकता है।मंत्रालय के अनुसार, बहुत कम तापमान पर आम डीजल गाढ़ा हो जाता है, जिससे इंजन के फ्यूल फिल्टर जाम होने का खतरा रहता है।