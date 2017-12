एलओसी पर फायरिंग: पाकिस्तान का दावा, इंडियन आर्मी ने मारे उसके तीन सैनिक

सोमवार को लाइन ऑफ कंट्रोल (एलओसी) पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ओर से फायरिंग का करारा जवाब दिया और इस फायरिंग में तीन पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। पाकिस्तान की सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने अपनी वेबसाइट पर दावा किया है कि भारत की ओर से फायरिंग में उसके तीन सैनिकों की मौत हो गई है। सेना ने पाक के इन आरोपों से इनकार कर दिया है। उधर न्यूज एजेंसी एएनआई ने इंटेलीजेंस सूत्रों के हवाले से लिखा है कि इंडियन आर्मी ने एलओसी पार करके तीन पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर शनिवार को हुई घटना का बदला लिया है।

सेना ने पाक के आरोपों को किया खारिज

आईएसपीआर की ओर से लिखा है, 'एलओसी पर स्थित रवालकोट सेक्टर के तहत आने वाले राखछिकरी में भारतीय सेना की ओर से फायरिंग की गई जिसमें हमारे तीन सैनिकों को शहादत मिली है तो एक सैनिक घायल हो गया है।' पाक के इन आरोपों का जवाब देते हुए भारतीय सेना ने कहा है कि तीनों पाक सैनिक उस समय मारे गए हैं जब भारत की ओर से दूसरी तरफ होने वाली फायरिंग का जवाब दिया जा रहा था। आपको बता दें कि शनिवार को दोपहर में पाकिस्तान की ओर से अचानक से इंडियन पोस्ट पर फायरिंग शुरू कर दी गई थी। घटना राजौरी में स्थित एलओसी से सटे केरी सेक्टर में हुई थी जिसमें मेजर प्रफुल्ल अंबादास, लांस नायक गुरमेल सिंह, नायक कुलदीप सिंह और सिपाही परगट सिंह शहीद हो गए थे। इस वर्ष 25 दिसंबर तक पाकिस्तान की ओर से 881 बार युद्धविराम का उल्लंघन किया जा चुका है।

Indian Army troops crossed over the Line of Control (PoK) & killed three Pakistani army soldiers, one Pak soldier injured. This was in retaliation to the four Indian Army personnel killed on Saturday​ in ceasefire violation by Pakistan: Intelligence Sources