भारतीय सेना ने उड़ाई पाकिस्तानी पोस्ट, सीजफायर उल्लंघन में भारतीय जवान हुआ था शहीद

जम्मू-कश्मीर के राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रहे सीजफायर उल्लंधन का भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इस दौरान भारतीय सेना ने एलओसी के उस पार स्थित एक पाकिस्तानी पोस्ट को निशाना बनाया है। पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन करने के बाद भी दोनों ओर से भारी गोलाबारी की जा रही है। सेना के सूत्रों ने यह जानकारी दी है।

Army Sources: A Pakistani post opposite the RAJOURI sector (J&K) has been hit in action by Indian Army today. The exchange of fire between the two sides is still on after Pakistan violated ceasefire. One Indian Army soldier lost his life this morning in Pakistani firing pic.twitter.com/ws4rnRQndr