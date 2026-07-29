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सैन्य सम्मान के साथ हवलदार नसीम अंसारी को दी गई अंतिम विदाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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नौली गांव निवासी भारतीय सेना के हवलदार नसीम अंसारी का पंजाब के फरीदकोट में ड्यूटी के दौरान हृदयाघात से निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया। उनकी निधन से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। नसीम अंसारी ने 23 वर्षों तक देश की सेवा की थी।

सैन्य सम्मान के साथ हवलदार नसीम अंसारी को दी गई अंतिम विदाई

रेवतीपुर, हिन्दुस्तान संवाद। नौली गांव निवासी एवं भारतीय सेना में हवलदार पद पर तैनात 45 वर्षीय नसीम अंसारी का पंजाब के फरीदकोट में ड्यूटी के दौरान हृदयाघात से निधन हो गया। मंगलवार की देर रात उनका तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर एंबुलेंस से सड़क मार्ग द्वारा पैतृक गांव पहुंचा। देर रात करीब 12 बजे शव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वीर जवान के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण उमड़ पड़े। बुधवार को हवलदार नसीम अंसारी का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सैन्य अधिकारियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया और पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

पुलिस प्रशासन, क्षेत्रीय विधायक ओमप्रकाश सिंह सहित जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने भी पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। नसीम अंसारी भारतीय सेना की 110 मीडियम रेजिमेंट में हवलदार थे और वर्तमान में 372 आर्टिलरी ब्रिगेड में ईआरई पर तैनात थे। वर्ष 2003 में सेना में भर्ती होकर उन्होंने करीब 23 वर्षों तक देश की सेवा की। वह तीन भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके छोटे भाई वसीम अंसारी भी सेना में तैनात हैं। परिजनों के अनुसार नसीम अंसारी 28 मई को अवकाश समाप्त होने के बाद ड्यूटी पर लौटे थे। सोमवार को अचानक हृदयाघात से उनका निधन हो गया। उनके निधन से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। अंतिम विदाई के दौरान पूर्व सैनिकों, ग्रामीणों और गणमान्य नागरिकों ने नम आंखों से देश के वीर सपूत को अंतिम सलामी दी।

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