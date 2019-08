भारतीय सेना ने BAT की घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम, 5 घुसपैठियों को मार गिराया

भारतीय सेना ने पिछले 36 घंटों में केरन सेक्टर में पाकिस्तानी बैट (बॉर्डर एक्शन टीम) की एक घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। यहां 5 से 7 पाकिस्तानी सेना के जवानों/आतंकवादियों के मारे जाने की सूचना है। उनके शव अभी एलओसी पर पड़े हैं, भारी गोलीबारी के कारण अभी तक उन्हें वापस नहीं लिया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सेना के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी।

In the last 36 hours, Indian Army has foiled an infiltration attempt by a Pakistani BAT (Border Action Team) squad in Keran Sector. 5-7 Pakistani army regulars/terrorists eliminated, their bodies are lying on the LoC, not retrieved yet due to heavy firing. (Source: Indian Army) pic.twitter.com/gBa89BuQ0M