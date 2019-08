भारतीय सेना ने ऊरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम

भारतीय सेना ने कल रात आतंकियों की घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर में घुसपैठ की इस कोशिश में पाक आर्मी ने भी घुसपैठियों की मदद की। घुसपैठ की कोशिश के दौरान पाक सेना की पोस्ट से भारी गोलीबारी की गई। आर्मी के सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तानी सेना की साजिश इन घुसपैठियों को भारतीय सीमा में प्रवेश करा जम्मू-कश्मीर में हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिलाने की थी। वहीं कश्मीर के हालात को देखते हुए भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है और पाकिस्तान की हर हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दे रही है।

Army sources: The attempt of Pakistan Army was to push a group of terrorist into India to unleash violence in Jammu and Kashmir. Indian Army positions are on high alert to tackle any such threat from Pakistan. https://t.co/2huDI7PJE6