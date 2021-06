हिमाचल प्रदेश: सेना के डॉक्टरों ने जटिल सर्जरी करके बचाई मां-बच्चे की जान

भारतीय सेना के डॉक्टरों ने अरुणाचल प्रदेश के दाहुंग इलाके में जटिल सर्जरी करके एक मां और उसके बच्चे की जान बचाई है। भारतीय सेना की गजराज कोर ने यह जानकारी दी है। सेना की ओर से मां और बच्चे का फोटो भी शेयर किया गया है जिसमें दोनों बिल्कुल ठीक नजर आ रहे हैं।

ऐसा पहली बार नहीं है जब भारतीय सेना के डॉक्टरों ने इस तरह की सर्जरी करके किसी मरीज की जान बचाई हो। इससे पहले सेना के डॉक्टर ऐसे कई कारनामा कर चुके हैं। कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में भारतीय सेना के डॉक्टर भी पूरी दृढ़ता के साथ मरीजों का इलाज करने में जुटे हुए हैं। दिल्ली समेत कई राज्यों में सेना के अस्पतालों में कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज किया जा रहा है।

Indian Army doctors saved the lives of a mother & her child by performing complex surgery in Arunachal Pradesh's Dahung area: Gajraj Corps, Indian Army pic.twitter.com/dZHz8AaXzk