भारतीय वायुसेना का चीता हेलीकॉप्टर भूटान में क्रैश, दोनों पायलटों की मौत

भारतीय वायुसेना का चीता हेलीकॉप्टर भूटान में क्रैश हो गया जिसमें सवार दोनों पायलटों की मौत हो गई। एएनआई के सूत्रों के अनुसार, इस हादसे में जान गंवाने वाले पायलटों में एक कर्नल रैंक के थे।

Indian Army sources: An Indian Army Cheetah helicopter crashed in Bhutan in which both the pilots lost their lives. The Indian Army pilot who died in the crash was of Lt Col (Lieutenant colonel) rank while the other was a Bhutanese Army pilot training with the Indian Army. pic.twitter.com/XzIROYne36