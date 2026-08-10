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मामा के गांव पहुंचे सऊदी अरब में भारतीय राजदूत विपुल बैसला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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सऊदी अरब में भारत के नए राजदूत विपुल बैसला ने अपने मामा के गांव बिड़वी का दौरा किया। यहां ग्रामीणों के साथ बचपन की यादें साझा कीं और भारत-सऊदी संबंधों को मजबूत करने का आश्वासन दिया। बैसला ने युवाओं को शिक्षा और मेहनत पर ध्यान देने की सलाह दी।

मामा के गांव पहुंचे सऊदी अरब में भारतीय राजदूत विपुल बैसला
मामा के गांव पहुंचे सऊदी अरब में भारतीय राजदूत विपुल बैसला

सऊदी अरब में भारत के राजदूत का पदभार संभालने के बाद पहली बार मामा के गांव बिड़वी पहुंचे विपुल बैसला का ग्रामीणों और परिजनों ने स्वागत किया। मामा रवि कुमार उर्फ बॉबी प्रधान के आवास पर उन्होंने बचपन की यादें साझा कीं। उन्होंने बताया कि पिता बागपत के डगरपुर गांव के रहने वाले हैं और वह छुट्टियों में नाना चौधरी रकम सिंह राठौड़ के यहां आते थे। विपुल ने आईआईटी दिल्ली से यांत्रिक अभियांत्रिकी और हैदराबाद से प्रबंधन की पढ़ाई की। 2014 से 2017 तक विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ काम किया और खाड़ी देशों में जिम्मेदारियां संभालीं। मिस्र में अरबी सीखी।

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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे पर खरा उतरते हुए भारत-सऊदी संबंध मजबूत करेंगे और सहारनपुर के लकड़ी कारोबार को सऊदी में अवसर दिलाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने युवाओं से सोशल मीडिया छोड़ शिक्षा, मेहनत और अनुशासन पर ध्यान देने की अपील की। संजय बैंसला, प्रधान सीमा चौधरी, भानु प्रताप सिंह राठौड़, चौधरी प्रशांत राठौड़ और विक्की मौजूद रहे।

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