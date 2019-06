जिस बम से भारतीय वायुसेना ने किया था एयर स्ट्राइक, ऐसे 100 और स्पाइस बम की खरीद को मंजूरी

भारतीय वायु सेना ने इज़रायल के साथ एक बड़ा रक्षा सौदा किया है। भारतीय वायु सेना ने इज़राइल से 100 से अधिक स्पाइस बम खरीदने के लिए लगभग 300 करोड़ रुपये का सौदा किया। बता दें कि 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के ठिकाने पर हमला करने के लिए वायु सेना द्वारा स्पाइस बम का इस्तेमाल किया गया था।

दरअसल, फरवरी में कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान स्थित बालाकोट में जैश के आतंकी कैंप को तबाह कर दिया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक में भारतीय वायुसेना ने इसी स्पाइस बम का इस्तेमाल किया था।

