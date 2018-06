हादसा : इंडियन एयरफोर्स का विमान जगुआर क्रैश, पायलट की मौत

भारतीय वायुसेना का एक जगुआर लड़ाकू विमान गुजरात के जामनगर वायुसैनिक अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें पायलट की मौत हो गई। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विमान नियमित प्रशिक्षण मिशन पर था और वह सुबह करीब साढ़े दस बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सूत्रों ने बताया कि इस हादसे में पायलट एयर कमांडर संजय चौहान की मौत हो गई। हादसे का कारण का अभी पता नहीं चल पाया है।

घटना के कारण का पता लगाने के लिए वायुसेना मुख्यालय ने कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के आदेश दिए हैं। गुजरात में एक अधिकारी ने कहा कि नियमित उड़ान पर निकला विमान बरेजा गांव के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा कितना जबरदस्त था इस बात का इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्थानीय लोगों ने अनुसार विमान का मलबा गांव के बाहरी इलाके में दूर दूर तक बिखर गया।

