कामयाबी: इंडियन एयरफोर्स की टीम ने सात चोटियों की चढ़ाई पर सफलता हासिल की 

भारतीय वायु सेना के पर्वतारोहियों की एक टीम चुनौतियों से भरी पहाड़ की सात चोटियों (सेवेन सम्मिट्स) की चढ़ाई पूरी कर सभी महाद्वीपों के सबसे शिखर पर वायु सेना का झंडा फहराने में कामयाब हुई है। अंटार्कटिक के विंसन पर्वत की चढ़ाई पूरी करने के साथ ही उसे यह सफलता हासिल हुई।

सेवेन सम्मिट्स एक बहु-प्रसिद्ध पर्वतारोहण लक्ष्य है जिसमें सात महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों की चढ़ाई शामिल है। इनमें एशिया का माउंट एवरेस्ट (8848मीटर), दक्षिण अमेरिका का माउंट एकोनकागुआ (6962 मीटर), उत्तरी अमेरिका का माउंट डेनाली (6190 मीटर), अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो (5895 मीटर), यूरोप का माउंट एलब्रस (5642 मीटर), अंटार्कटिक का माउंट विंसन (4897 मीटर) और ऑस्ट्रेलेशिया का कार्स्तेंज पिरामिड (4884 मीटर) शामिल है। वायुसेना प्रमुख एयरचीफ मार्शल बी एस धनोवा ने आठ दिसंबर 2017 को विंसन पर्वत पर चढ़ाई को हरी झंडी दी थी।

The #EaglesQuest : Congratulations to the #IAF Mountaineering team on successful scaling of #MtVinson #Antarctica, in the early hours of 26 Dec 17. By Completing the #MissionSevenSummit the IAF has become the first organisation in India to achieve this unique feat. pic.twitter.com/uZi77mquIK