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वायुसेना ने पोखरण में ड्रोन हमलों का जवाब देने की क्षमता परखी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारतीय वायुसेना ने पोखरण में एक सप्ताह लंबा 'रोटर क्लैप-3' युद्धाभ्यास पूरा किया। इस दौरान ड्रोन हमलों की स्थिति में त्वरित जवाब देने की क्षमताओं का परीक्षण किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उभरते हवाई खतरों के खिलाफ तैयारियों को मजबूत करना था। इस अभ्यास में कई हेलीकॉप्टर यूनिट्स शामिल हुईं।

वायुसेना ने पोखरण में ड्रोन हमलों का जवाब देने की क्षमता परखी

जैसलमेर, एजेंसी। भारतीय वायुसेना ने पोखरण में एक सप्ताह तक चला युद्धाभ्यास रविवार को पूरा कर लिया। इस दौरान वायुसेना ने अपनी युद्धक तैयारियों और युद्ध के दौरान ड्रोन हमलों की स्थिति में त्वरित जवाब देने की क्षमताओं को परखा। रक्षा सूत्रों ने बताया कि ‘रोटर क्लैप-3’ नाम की यह ड्रिल खासतौर पर ड्रोन और मानवरहित विमानों से किए जाने वाले हमलों पर आधारित थी। सात दिवसीय इस अभ्यास में वायुसेना की कई हेलीकॉप्टर यूनिट शामिल हुईं। मुख्य मकसद उभरते हवाई खतरों के खिलाफ अभियान और बदलते माहौल के हिसाब से तैयारियों को मजबूत करना था।इस दौरान सटीक हमले, युद्ध के मैदान में सहायता, टोही अभियान, सैनिकों को उतारने, घायलों को निकालने, जमीनी और हवाई हमलों के दौरान समन्वय बनाने जैसे अभ्यास किए गए।

रक्षा सूत्रों ने कहा कि अभियान ने भारतीय वायुसेना की उभरती सुरक्षा चुनौतियों के अनुसार खुद को ढालने की प्रतिबद्धता को साबित किया।

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