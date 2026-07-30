देर से मिलने वाली तकनीक, न मिलने के बराबर : वायुसेना प्रमुख

भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने देश के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि प्रतिद्वंद्वियों के पास तकनीक पहले से है, तो हमें उसके बाद मिलने वाली तकनीक की कोई अहमियत नहीं। उन्होंने स्वदेशी एआई और रक्षा स्टार्टअप्स के विकास पर भी जोर दिया।

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने देश के रक्षा क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की जरूरत पर जोर दिया है। भविष्य की रक्षा क्षमताओं में तकनीक के महत्व को उजागर करते हुए उन्होंने कहा, ‘देर से मिलने वाली तकनीक का अर्थ है तकनीक का नहीं मिलना।’ वायुसेना प्रमुख भविष्य की रक्षा क्षमताओं के एकीकरण विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर हमारे प्रतिद्वंद्वियों के पास कोई तकनीक पहले से उपलब्ध है, तो उसके बाद हमें उस तकनीक का मिलना अहमियत नहीं रखता है। उन्होंने पूरी रक्षा आपूर्ति शृंखला को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि देश में बनी हर चीज ‘मेड इन इंडिया’ होनी चाहिए, तभी कहा जा सकता है कि हम पूरी तरह आत्मनिर्भर हो चुके हैं।

ऑपरेशनल इंटीग्रेशन ‘ऑपरेशनल इंटीग्रेशन’ पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि केवल अलग-अलग जोन बना देना काफी नहीं है, बल्कि अनमैन सिस्टम (मानवरहित प्रणाली) को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए गहरा ढांचागत और प्रक्रिया आधारित जुड़ाव जरूरी है।

स्वदेशी एआई के विकास पर जोर वायुसेना प्रमुख ने आधुनिक युद्ध रणनीतियों के लिए साइबर सुरक्षा को बेहद अहम बताया। उन्होंने कहा कि देश के अपने स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एल्गोरिदम विकसित करने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने बड़ी रक्षा कंपनियों से अपील की कि वे देश के रक्षा स्टार्टअप्स को अपनाएं, उन्हें आर्थिक मदद दें और तुरंत मुनाफे की चिंता किए बिना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश करें।

दुनिया की सबसे ताकतवर होगी भारतीय वायुसेना इससे पहले रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने कहा कि ‘विकसित भारत 2047’ दृष्टिकोण के तहत सरकार का लक्ष्य और संकल्प भारतीय वायुसेना को दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में एक बनाना है। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति हमें शांति और मानवता की भलाई का पाठ पढ़ाती है। लेकिन जब कोई आतंकवाद के जरिये हमें धमकाने की कोशिश करता है या देश पर बुरी नजर डालता है, तो हम कड़ा जवाब देना भी जानते हैं।