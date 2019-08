वायु सेना प्रमुख BS Dhanoa थाईलैंड की तीन दिवसीय यात्रा पर जाएंगे

एयर चीफ मर्शल बी एस धनोआ सोमवार को थाईलैंड की तीन दिवसीय यात्रा पर जायेंगे। इस दौरान वह हिंद-प्रशांत पर अहम सम्मेलन में भाग लेंगे तथा इस दक्षिणपूर्व एशियाई देश के साथ रक्षा सहयोग और मजबूत करने के रास्ते तलाशेंगे। अधिकारियों ने बताया कि वायु सेना प्रमुख बैंकॉक में 'हिंद-प्रशांत रक्षा प्रमुख सम्मेलन में भाग लेंगे जिसमें सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्थिति पर व्यापक चर्चा की जाएगी।

इस सम्मेलन में 33 देशों के सेना प्रमुखों के भाग लेने की संभावना है। इस सम्मेलन की थीम है- ''स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद-प्रशांत में सहयोग। वायु सेना ने एक बयान में कहा, ''सम्मेलन में इसमें भाग ले रहे देशों की साझा चुनौतियों से निपटने के रास्ते तलाश किए जाएंगे।

Indian Air Force Chief & Chairman Chiefs of Staff Committee BS Dhanoa will visit Thailand to attend the 2019 Indo Pacific Chiefs of Defence (CHOD) Conference in Bangkok, from August 26. Chiefs of Defence of more than 33 countries are scheduled to attend the Conference. (file pic) pic.twitter.com/XzyUZFO9i2