वायुसेना से मिग-21 और मिग-27 की विदाई, एयरफोर्स चीफ ने मिग-21 में आखिरी उड़ान भरी

मिग-21 और मिग-27 विमान की भारतीय वायुसेना से शुक्रवार को विदाई हो गई है। शुक्रवार को राजस्थान के नाल स्थित वायुसेना स्टेशन से मिग-21 एयरक्राफ्ट ने अपनी आखिरी उड़ान भरी। वहीं, मिग-27 एमएल ने गुरुवार को बंगाल के हासिमारा वायुसेना ठिकाने के ऊपर आखिरी बार उड़ान भरी। इसके साथ ही वायुसेना ने मिग-21 और मिग-27 विमान को अलविदा कह दिया।

वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने खुद अंतिम बार मिग-21 एयरक्राफ्ट को उड़ाया और इसको अंतिम बार उड़ाने का गौरव भी उन्हीं खाते में आ गया। वायुसेना प्रमुख धनोआ तीन दिवसीय राजस्थान के दौरे पर हैं।

#WATCH The Air Chief flies last sortie of 'Hawkeyes': The CAS ACM BS Dhanoa is on a 3 day visit to Air Force Station Nal, one of the premier air bases operating #MiG21 Aircraft.

उन्होंने राजस्थान के नाल स्थित वायुसेना ठिकाने से मिग-21 एयरक्राफ्ट को उड़ाया। मिग-21 ट्रेनर एयरक्राफ्ट वायुसेना के इसी ठिकाने से उड़ान भरते थे। वहीं, दूसरी ओर गुरुवार को मिग-27 एमएल के आखिरी विमान ने बंगाल के हासिमारा वायुसेना ठिकाने के ऊपर अंतिम बार उड़ान भरी। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना ने इस बेड़े को भी अलविदा कर दिया।

Indian Air Force bade farewell to MiG-27 ML Bahadur over Hasimara Air Force base in West Bengal yesterday. This swing wing fighter bomber of Russian origin was inducted into IAF in late 1980s. Being a dedicated ground attack aircraft, it was one of the main strike aircraft of IAF