वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ बोले- गेम चेंजर है राफेल, कौन कहता है हमें इसकी जरूरत नहीं

भारत और रूस सेना के बीच चल रहे युद्धाभ्यास को देखने के लिए वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ बुधवार को जोधपुर पहुंचे और युद्धाभ्यास का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि राफेल हमारी सेना की सबसे बड़ी जरूरत है और यह गेम चेंजर एयरक्राफ्ट है।

भारतीय एयर चीफ मार्शल बीरेन्द्र सिंह धनोआ ने कहा, 'कौन कहता है कि हमें राफेल की जरूरत नहीं है? सरकार कहती है कि हमें राफेल की जरूरत है, हम कहते हैं कि हमें राफेल की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अच्छा फैसला दिया है, हमें इस प्रक्रिया में काफी देरी पहले ही हो चुकी है, हमारे प्रतिद्वंदियों अपना सिस्टम पहले ही अपग्रेड कर चुके हैं।'

Indian Air Chief Marshal, Birender Singh Dhanoa: Who says we don't need Rafale?The govt says we need Rafale, we are saying we need Rafale, the SC has given a fine judgement, it took us so long that our adversaries have already upgraded their system. #Rafale is a game changer. pic.twitter.com/dKZRgoEsNO