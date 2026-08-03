अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की मांग का मुंगेर में स्वागत
मुंगेर में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद ने राज्यसभा में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की मांग को ऐतिहासिक बताया। परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि यह अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। बिहार प्रांत उपाध्यक्ष निर्मल कुमार सिंह और जिलाध्यक्ष ज्योति कुमार ने इस पहल का स्वागत किया और धन्यवाद दिया।
मुंगेर, एक संवाददाता। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, जिला इकाई, मुंगेर ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा द्वारा राज्यसभा में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की मांग उठाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। परिषद के पदाधिकारियों ने इसे अधिवक्ताओं की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पहल बताया है। परिषद के बिहार प्रांत उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता निर्मल कुमार सिंह ने कहा कि, राज्यसभा में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की मांग उठाया जाना अधिवक्ता समाज के लिए सुखद और स्वागतयोग्य कदम है। वहीं, जिलाध्यक्ष अधिवक्ता ज्योति कुमार ने इसे ऐतिहासिक पहल बताते हुए कहा कि, इससे अधिवक्ताओं की सुरक्षा संबंधी मांग को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती मिलेगी।
जबकि, जिला महामंत्री प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि, श्री मिश्रा इकलौते ऐसे राज्यसभा सांसद हैं, जिन्होंने राज्यसभा में सभापति के समक्ष अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की मांग प्रभावी ढंग से उठाई। इसी तरह से, कार्यकारिणी सदस्य अधिवक्ता प्रणव कुमार ने कहा कि, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, मुंगेर इस पहल का स्वागत करती है और श्री मनन कुमार मिश्रा के प्रति आभार व्यक्त करती है। परिषद के सदस्यों ने कहा कि, देशभर में अधिवक्ताओं पर हमले और हत्या जैसी घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। ऐसे में अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है।
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