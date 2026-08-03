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खेल : बाकू अंडर-17 विश्व चैंपियनशिप में भारत को 13 पदक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बाकू अंडर-17 विश्व चैंपियनशिप में भारत को 13 पदक बाकू, (अजरबैजान)। भारत की फ्रीस्टाइल

खेल : बाकू अंडर-17 विश्व चैंपियनशिप में भारत को 13 पदक

बाकू अंडर-17 विश्व चैंपियनशिप में भारत को 13 पदक बाकू, (अजरबैजान)। भारत की फ्रीस्टाइल कुश्ती टीम ने 2026 अंडर -17 विश्व चैंपियनशिप में एक स्वर्ण, चार रजत तथा आठ कांस्य सहित कुल 13 पदक जीते। चैंपियनशिप के आखिरी दिन तीन और पदक जीतने के साथ, महिला और पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में भारत के पदक की संख्या 13 हो गई। 60 किग्रा वर्ग में 17 साल के सितेन्दर मलिक ने 2025 के अपने अंडर-17 विश्व खिताब का बचाव करते हुए रूस के सर्गेई कर्मरियन को हराया। युवा भारतीय पहलवान ने 3-1 से जीत हासिल की और स्वर्ण पदक अपने नाम करके इतिहास में नाम दर्ज कराया।

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वे दो अंडर-17 कैडेट विश्व खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष फ्रीस्टाइल पहवान बन गए हैं। साथ ही उन्होंने भारतीय दिग्गज सुशील कुमार के शुरुआती करियर जैसी है, जिन्होंने कैडेट विश्व खिताब 1998 और 1999 में जीते थे।

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