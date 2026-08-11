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चीनी घुसपैठ पर चेताया, कहा-सीमा की स्थिति संबंधों पर असर डालेगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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- विदेश मंत्रालय ने कहा, हम इन मुद्दों को सबसे गंभीर मानते हैं नई

चीनी घुसपैठ पर चेताया, कहा-सीमा की स्थिति संबंधों पर असर डालेगी

अरुणाचल प्रदेश में पिछले दिनों कथित तौर पर चीनी सेना की घुसपैठ की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को चीन को चेताया। साथ ही कहा कि सीमा मामलों की स्थिति दोनों देशों के बीच व्यापक द्विपक्षीय रिश्तों की स्थिति को दर्शाएगी。

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स्थानीय निवासियों की रिपोर्ट

बता दें कि स्थानीय निवासियों के हवाले से ऐसी खबरें आई थीं कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में चीनी सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पार करके पुकार ला और ओल्लो इलाके में घुस आए थे। इस बारे में सवाल पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जैसवाल ने कहा कि सीमा मामलों की स्थिति हमारे द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति पर असर डालेगी। साथ ही कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा क्षेत्र से जुड़े मामलों में हमने हमेशा चीनी पक्ष के साथ बातचीत में इस बात पर जोर दिया कि हम इन मुद्दों को सबसे गंभीर मानते हैं। इस क्षेत्र में शांति बनाए रखना सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि विगत 6 अगस्त को भारत-चीन सीमा मामलों पर सलाह और तालमेल के लिए वर्किंग मैकेनिज्म (डब्ल्यूएमसीसी) की 36वीं बैठक में भी इस बात को दोहराया गया। बैठक में दोनों पक्षों ने खुलकर बातचीत की और एलएसी पर हालात की समीक्षा की थी। भारतीय पक्ष ने फिर से इस बात पर जोर दिया कि सीमा इलाकों में शांति और सुकून बनाए रखना, द्विपक्षीय रिश्तों के पूरे विकास के लिए जरूरी है。

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कूटनीतिक और सैन्य चैनल

मौजूदा कूटनीतिक और सैन्य चैनलों का इस्तेमाल जारी रखने पर सहमति बनी ताकि बाकी मुद्दों को सुलझाया जा सके और एलएसी पर गलतफहमी और गलत अंदाजे से बचा जा सके, जिसमें डब्ल्यूएमसीसी, लोकल कमांडर-लेवल की बैठक और दूसरे सहमत तरीके शामिल हैं।

स्थानीय प्रतिक्रिया

केंद्र सरकार ने हालांकि पिछले सप्ताह इन खबरों को खारिज किया था। उधर, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इन खबरों का खंडन किया और कहा कि वे सेना और स्थानीय संगठनों से बात करके पता लगाएंगे कि वास्तव में क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ऐसी कोई घुसपैठ हुई है, क्योंकि सेना प्रभावी ढंग से सीमा की रक्षा कर रही है और भारतीय क्षेत्र की सुरक्षा बनाए रख रही है।

नामकरण पर चीन की आपत्ति

अरुणाचल प्रदेश में भारत द्वारा 27 स्थानों के नामकरण पर चीन द्वारा व्यक्त की गई आपत्ति को भी भारत ने खारिज किया है। जैसवाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है तथा इस वास्तविकता को बदला नही जा सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना की घुसपैठ की रिपोर्ट किसने दी?
स्थानीय निवासियों के हवाले से ऐसी खबरें आई थीं।
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