रूस से तेल पर इतने रुपये का डिस्काउंट चाहता है भारत, शर्त मानी तो होगा बंपर फायदा

रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक रूस से भारत की सरकारी और निजी दोनों रिफाइनर ने फरवरी के अंत में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से 40 मिलियन बैरल से अधिक रूसी क्रूड ऑयल खरीदा।

