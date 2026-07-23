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खेल : भारत की अंडर-19 टीम ने युवा टेस्ट सीरीज जीती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारत की अंडर-19 टीम ने श्रीलंका अंडर-19 को 211 रन से हराकर श्रृंखला 1-0 से जीत ली। लेग स्पिनर रोहित शर्मा ने 49 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि सी वेंकट ने 27 रन देकर 3 विकेट लिए। श्रीलंका की टीम ने 472 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 260 रन बनाकर अपनी पारी समाप्त की।

खेल : भारत की अंडर-19 टीम ने युवा टेस्ट सीरीज जीती

कोलंबो, एजेंसी। लेग स्पिनर रोहित शर्मा (49/4) और तेज गेंदबाज सी वेंकट (27/3) की उम्दा गेंदबाजी से भारत की अंडर-19 टीम ने गुरुवार को दूसरे और अंतिम युवा टेस्ट के चौथे और अंतिम दिन श्रीलंका अंडर-19 को 211 रन से धो दिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने सीरीज 1-0 से जीती। पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था। भारतीय टीम को इससे पहले युवा एकदिवसीय सीरीज में 1-2 से हार मिली थी। भारत से मिले 472 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेजबान टीम लंच के ब्रेक के बाद 76.5 ओवर में 260 रन पर सिमट गई। कप्तान विमथ दिनसारा (64) सुबह के सत्र मे आउट होने वाले पहले बल्लेबाज रहे।

वह तेज गेंदबाज प्रणव राघवेंद्र का शिकार बने। वेंकट ने पिछले दिन भारत को जीत की राह पर पहुंचाया था तो सुबह के सत्र में रोहित ने श्रीलंकाई टीम का स्कोर नौ विकेट पर 242 रन किया। सेथमिका सेनेविरत्ने (42) ने कुछ देकर संघर्ष किया। ऑफ स्पिनर जे हेमुचुदेशन ने सेनेविरत्ने को आउट करके श्रीलंका की पारी का अंत किया।

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