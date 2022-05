India Top 10 News: तजिंदर बग्गा पर हाईवॉल्टेज ड्रामा, ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में हंगामा, बंगाल में बीजेपी नेता की मौत पर विवाद, असानी चक्रवात का अलर्ट

बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर दिल्ली से लेकर पंजाब तक भारी हंगामा हुआ, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के दौरान जमकर हंगामा हुआ, पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पर बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया हत्या का आरोप, ओडिशा समेत पूर्वी भारत में असानी चक्रवाती तूफान से हाईअलर्ट, पढ़ें देश की बड़ी खबरें।

तजिंदर बग्गा को गिरफ्तार कर ले गई पंजाब पुलिस, हरियाणा में रोका, दिल्ली पुलिस छुड़ाकर वापस लाई

बीजेपी प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर 'द कश्मीर फाइल्स' फिल्म को लेकर पंजाब में केस दर्ज किया गया। पंजाब पुलिस शुक्रवार को दिल्ली स्थित बग्गा के मकान से उन्हें गिरफ्तार करके पंजाब ले गई। दिल्ली पुलिस ने तजिंदर बग्गा के किडनैपिंग का मामला दर्ज किया और हरियाणा पुलिस को सूचना दी। हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में बग्गा को ले जा रही पंजाब पुलिस की टीम को रोक दिया। वहां थाने में बग्गा को रखा गया।

दिल्ली पुलिस की टीम दोपहर बाद बग्गा को लेने कुरुक्षेत्र पहुंची। पंजाब के एडीजीपी भी कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हुए। हालांकि, दिल्ली पुलिस की टीम बग्गा को वहां से छुड़ाकर वापस ले गई। इस मामले को लेकर दिल्ली में जमकर हंगामा हुआ। दिल्ली बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर प्रदर्शन किया गया।

वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने पहुंची टीम, हंगामा

वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे टीम शुक्रवार को वीडियोग्राफी करने पहुंची। इस बीच परिसर में हंगामा हो गया। ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी के दौरान हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की ओर से जमकर नारेबाजी की गई। इसे देखते हुए मौके पर भारी पुलिसबल तैनात किया गया है। वाराणसी की एक अदालत ने एक टीम गठित कर विवादित परिसर का सर्वे और वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया था।

कोरोना से 47 लाख लोगों की मौत के दावे वाली रिपोर्ट को सरकार ने बताया गलत, राहुल गांधी बोले झूठ कह रहे मोदी

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की एक रिपोर्ट से भारत में राजनीति गर्मा गई है। WHO में अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि देश में कोरोना से 47 लाख लोगों की मौत हुई। हालांकि, भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज कर दिया है। ICMR का कहना है कि भारत में अब तक कोविड से करीब 5 लाख लोगों की मौत ही हुई है। WHO ने भारत की आपत्ति के बावजूद पुरानी तकनीक और मॉडल के आधार पर मौत के गलत आंकड़े जारी कर दिए।

इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मोदी झूठ बोल सकते हैं लेकिन विज्ञान नहीं. WHO के मुताबिक कोविड से देश में 47 लाख लोगों की मौत हुई. सरकार को उनके परिवारों को 4 लाख रुपये का मुआवजा देना चाहिए।

अमित शाह के बंगाल दौरे के बीच बीजेपी कार्यकर्ता की मौत, गृह मंत्री बोले- हत्या की CBI जांच कराएंगे

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शार के पश्चिम बंगाल के दौरे के बीच कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिलने से तनाव हो गया। बीजेपी ने टीएमसी पर हत्या का आरोप लगाया है। मामला सामने आने के बाद कोलकाता में शाह का स्वागत कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। शाह ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता अर्जुन चौरसिया की हत्या हुई है, इस मामले की सीबीआई जांच कराएंगे।

आजम खान की जमानत पर फैसले में देरी से सुप्रीम कोर्ट नाराज

उत्तर प्रदेश के सपा नेता आजम खान की जमानत याचिका पर फैसले में हुई देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। आजम खान की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट 11 मई को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि 137 दिन बीत जाने के बाद भी HC ने अपना फैसला नहीं सुनाया है। शीर्ष अदालत ने इसे न्याय का मजाक बताया और कहा कि अगर HC इस पर तय समय में सुनवाई नहीं करेगा तो उसे खुद हस्तक्षेप करना पड़ेगा। आजम खान के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट ने दिसम्‍बर 2021 में उनकी जमानत याचिका पर फैसला रिजर्व कर लिया था। मगर अब तक उस पर फैसला नहीं सुनाया गया है।

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने तीन आतंकी किए ढेर

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में शुक्रवार को मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने तीन आतंकियों को ढेर कर दिया। जिले के पहलगाम में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सुरक्षाबलों ने इलाके को घेर दिया। आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर गोलीबारी शुरू की और जवाबी फायरिंग में सुरक्षाबलों ने तीन आतंकवादियों को मार गिराया।

पूर्वी भारत में असानी चक्रवाती तूफान का खतरा, ओडिशा, बंगाल में हाई अलर्ट

अंडमान सागर में बने कम दबाव के क्षेत्र के चलते बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान उठा है। असानी चक्रवाती तूफान के शनिवार को ओडिशा के तट से टकराने की संभावना है। मौसम विभाग ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ओडिशा सरकार ने भी असानी चक्रवात से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तूफान के असर से ओडिशा के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत अन्य राहत एवं बचाव दल की टीमों को तैनात किया जा रहा है।

महाराष्ट्र: अहमदनगर में भीषण सड़क हादसा, 7 लोगों की मौत, कई घायल

महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में शुक्रवार को भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, 6 लोगों के घायल होने की खबर है। हादसा सुबह करीब 8 बजे कोपरगांव में हुआ। एक तेज रफ्तार कंटेनर ने ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। पुलिस ने कंटेनर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है।

केदारनाथ धाम के खुले कपाट, दो साल बाद उमड़ी भक्तों की भीड़

उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार सुबह 6 बजकर 25 मिनट पर खोल दिए गए। करीब 6 महीने तक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर सकेंगे। इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की पूजा भी की। पहले दिन केदारनाथ धाम पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कोरोना काल में पहली बार भक्त खुलकर बाबा के दर्शन कर सकेंगे।