देश में खुलेंगे 11 नए फ्लाइंग स्कूल

30 हजार से अधिक पायलटों की होगी जरूरत नई दिल्ली, एजेंसी। देश में पायलटों

30 हजार से अधिक पायलटों की अगले 10 वर्षों में जरूरत

भारत में प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना नई दिल्ली, एजेंसी। देश में पायलटों की कमी को दूर करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) सात हवाई अड्डों पर 11 नए फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल खोलेगा। इससे देश में पायलटों का प्रशिक्षण बढ़ेगा और विदेश जाकर प्रशिक्षण लेने की जरूरत कम होगी।

आवश्यकता और ट्रेनिंग की स्थिति एएआई ने बताया कि इन फ्लाइंग स्कूलों के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सरकार का अनुमान है कि अगले 10 वर्षों में देश को 30 हजार से 31,800 नए पायलटों की जरूरत होगी। वहीं, अगले पांच वर्षों में भारतीय एयरलाइंस के बेड़े में करीब 500 नए विमान शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा देश में 50 नए हवाई अड्डे भी विकसित किए जाएंगे।

प्रशिक्षण विमान और सुविधाएँ वर्तमान में देश में डीजीसीए से मंजूर 41 फ्लाइंग ट्रेनिंग संस्थान 63 फ्लाइंग बेस से संचालित हो रहे हैं। एएआई का कहना है कि यदि घरेलू प्रशिक्षण क्षमता नहीं बढ़ाई गई तो भविष्य की मांग पूरी करना मुश्किल होगा।

शुरुआत में 60 से 70 प्रशिक्षण विमान होंगे

भविष्य की योजना नए फ्लाइंग स्कूलों में शुरुआत में 60 से 70 प्रशिक्षण विमान होंगे। बाद में इनकी संख्या बढ़ाकर 110 से 120 की जाएगी। यहां आधुनिक फ्लाइट सिम्युलेटर और अन्य प्रशिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इन संस्थानों में शुरुआत में हर साल 400 से 500 प्रशिक्षु तैयार किए जा सकेंगे। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद यह संख्या बढ़कर करीब 1,500 हो जाएगी। इनमें 700 से 750 कैडेट पायलट और अन्य तकनीकी प्रशिक्षु शामिल होंगे।