Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हर घर तिरंगा अभियान को जन-आंदोलन का स्वरूप दें, हर घर तक पहुंचे तिरंगा: डीएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
Follow us on Google News
share

स्वतंत्रता दिवस-2026 और वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर वैशाली जिले में हर घर तिरंगा अभियान 09 से 17 अगस्त 2026 तक चलाया जाएगा। जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह ने इसे जन-आंदोलन बनाने की अपील की है। अभियान में तिरंगा वितरण, तिरंगा यात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम व विभिन्न गतिविधियाँ शामिल होंगी।

हर घर तिरंगा अभियान को जन-आंदोलन का स्वरूप दें, हर घर तक पहुंचे तिरंगा: डीएम

स्वतंत्रता दिवस-2026 तथा वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारत सरकार एवं बिहार सरकार के निर्देशानुसार वैशाली जिले में 09 अगस्त से 17 अगस्त 2026 तक हर घर तिरंगा अभियान व्यापक स्तर पर संचालित किया जाएगा। अभियान की तैयारियों की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह ने सभी विभागों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि इस राष्ट्रीय अभियान को केवल सरकारी कार्यक्रम न मानते हुए जन-आंदोलन का स्वरूप दिया जाए तथा प्रत्येक नागरिक की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

ये भी पढ़ें:जिले में व्यापक स्तर पर मनाया जाएगा हर घर तिरंगा अभियान

अभियान का उद्देश्य

जिला पदाधिकारी ने कहा कि हर घर तिरंगा केवल राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अभियान नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और संविधान के प्रति सम्मान की भावना को सशक्त बनाने का एक जन-अभियान है। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर प्रत्येक परिवार तक राष्ट्रीय ध्वज की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा अधिकाधिक घरों, सरकारी एवं निजी संस्थानों, शिक्षण संस्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं सार्वजनिक स्थलों पर सम्मानपूर्वक तिरंगा फहराने के लिए व्यापक अभियान चलाने का निर्देश दिया।

ये भी पढ़ें:Jahanabad News: ऐतिहासिक बराबर गुफाओं से हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा अभियान का शुभारंभ

तिरंगा यात्रा और कार्यक्रम

जिला पदाधिकारी ने बताया कि अभियान के दौरान जिलेभर में तिरंगा वितरण अभियान, तिरंगा यात्रा, बाइक एवं साइकिल रैली, वंदे मातरम् का सामूहिक गायन, तिरंगा रंगोली प्रतियोगिता, सरकारी भवनों पर त्रिवर्णीय प्रकाश व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा विभिन्न जन-जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। 12 अगस्त को शहर में निकली जाएगी भव्य तिरंगा यात्रा 12 अगस्त 2026 को जिला मुख्यालय में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रभारी मंत्री, वैशाली जिला की प्रस्तावित सहभागिता रहेगी। तिरंगा यात्रा में जनप्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों, छात्र-छात्राओं, एनएसएस, माय भारत के स्वयंसेवकों, स्वयंसेवी संगठनों तथा आम नागरिकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

शिक्षण संस्थानों में कार्यक्रम

जिला पदाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (शिक्षा) एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा शिक्षण संस्थानों में अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करते हुए छात्र-छात्राओं की सक्रिय एवं उत्साहपूर्ण भागीदारी कराई जाए। जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं पंचायती राज विभाग के पदाधिकारियों को पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से प्रत्येक पंचायत एवं वार्ड स्तर पर अभियान संचालित करने, प्रत्येक घर तक राष्ट्रीय ध्वज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, पंचायत भवनों पर सम्मानपूर्वक तिरंगा फहराने तथा ग्राम सभाओं एवं जनसंवाद के माध्यम से राष्ट्रप्रेम एवं जन-जागरूकता का संदेश प्रसारित करने का निर्देश दिया। -अमिताभ सिंह

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हर घर तिरंगा अभियान कब शुरू होगा?
हर घर तिरंगा अभियान 09 से 17 अगस्त 2026 तक संचालित किया जाएगा।
ये भी पढ़ें:Buxar News: वंदे भारत थीम पर आयोजित होगा हर घर तिरंगा अभियान
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hajipur News Hajipur Latest News Vaishali District
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।