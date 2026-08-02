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वाहनों को हैंकिंग और साइबर हमले से बचाने की तैयारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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शोल्डर ::: सरकार साइबर सु्रक्षा से जुड़े सख्य नियम लागू करेगी नई दिल्ली, एजेंसी।

वाहनों को हैंकिंग और साइबर हमले से बचाने की तैयारी

नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार देश में बिकने वाले सभी नए वाहनों के लिए सख्त साइबर सुरक्षा नियम लाने की तैयारी कर रही है। मामले से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, अगले छह महीनों में ऐसा ढांचा तैयार किया जाएगा, जिससे नई गाड़ियों को हैकिंग और साइबर हमलों से सुरक्षित बनाया जा सके। यह कदम हाल में सामने आए उन मामलों के बाद उठाया जा रहा है, जिनमें मोबाइल ऐप के जरिए ई-रिक्शा की बैटरी से बिना अनुमति छेड़छाड़ की गई थी। सरकार पहले ही ऐसे ऐप पर रोक लगा चुकी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में दो नए मानक एआईएस-189 (वाहन साइबर सुरक्षा) और एआईएस-190 (सॉफ्टवेयर अपडेट प्रबंधन) का मसौदा जारी किया है। इनमें कनेक्टेड वाहनों के लिए साइबर सुरक्षा और सॉफ्टवेयर अपडेट प्रबंधन प्रणाली के नियम प्रस्तावित किए गए हैं। इन्हें अक्टूबर 2026 से चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना है。

क्या है प्रस्ताव

प्रस्तावित नियमों के तहत वाहन कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि गाड़ियों में डाटा एकत्र करने, उसे प्रोसेस करने और वाहन को नियंत्रित करने वाली सभी डिजिटल प्रणालियां साइबर हमलों से सुरक्षित हों। बताया जा रहा है कि सरकार यह भी समीक्षा कर रही है कि इंटरनेट से जुड़ी ये गाड़ियां ड्राइवर और यात्रियों का डाटा किस तरह एकत्र और इस्तेमाल कर रही हैं। अधिकारियों के अनुसार, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वाहन निर्माता डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियम, 2025 के अनुरूप ही डाटा का संग्रह, भंडारण और उपयोग करें।

सभी वाहन दायरे में आएंगे

सरकार की चिंता केवल इलेक्ट्रिक वाहनों तक सीमित नहीं है। देश में ऑटोमैटिक पार्किंग, ऑटोमैटिक ब्रेकिंग और लेन असिस्ट जैसी सुविधाएं वाली सेमी-ऑटोमैटिक गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। नीति आयोग के आकलन के अनुसार, 2030 तक भारत में बिकने वाली 90% यात्री कारों में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार नए ढांचे में सभी वाहनों को शामिल करेगी।

वाहन मालिकों की चिंता बढ़ी

हाल ही में ई-रिक्शा में ब्लूटूथ-आधारित बैटरी ट्रैकिंग सिस्टम को हैक करने के मामले सामने आए थे। विशेषज्ञों का कहना है कि इन घटनाओं ने ई-वाहन इस्तेमाल करने वाले चालकों की चिंता बढ़ा दी है। कई ग्राहक अब ब्लूटूथ आधारित बैटरी ट्रैकिंग सिस्टम छोड़कर अधिक सुरक्षा वाले उपकरण अपना रहे हैं।

ई-दोपहिया और तिपाहिया भी शामिल होंगे

फिलहाल ये प्रस्ताव केवल यात्री वाहनों और वाणिज्यिक वाहनों पर लागू हैं। दोपहिया और तिपहिया वाहन इसमें शामिल नहीं हैं। हालांकि हाल की घटनाओं को देखते हुए सरकार इन्हें भी नियमों के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। वाहन उद्योग विशेषज्ञों को कहना है कि भारत में सबसे अधिक संख्या दोपहिया और तिपहिया वाहनों की है और इनकी बिक्री तेजी से बढ़ रही है। इसलिए सभी श्रेणी के वाहनों के लिए समान साइबर सुरक्षा मानक जरूरी हैं。

सामान्य प्रश्न

सरकार नए साइबर सुरक्षा नियम कब लागू करने की योजना बना रही है?
सरकार नए साइबर सुरक्षा नियमों को अक्टूबर 2026 से चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना बना रही है।
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