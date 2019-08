भारत ने हर मौसम में इस्तेमाल हो सकने वाली QRSAM मिसाइल का किया परीक्षण

भारत ने ओडिशा के परीक्षण केंद्र से एक परिष्कृत मिसाइल का रविवार को परीक्षण किया। 'सतह से हवा में मार करने में सक्षम त्वरित प्रक्रिया मिसाइल (क्यूआरएसएएम) को प्रत्येक मौसम तथा प्रत्येक इलाके में इस्तेमाल हो सकने के लिहाज से तैयार किया गया है। इस अत्याधुनिक मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने भारतीय सेना के लिए विकसित किया है। डीआरडीओ के सूत्रों ने कहा कि वायु रक्षा तंत्र, क्यूआरएसएएम का यहां के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण केंद्र (आईटीआर) से सुबह 11 बजकर पांच मिनट पर परीक्षण किया गया। सूत्रों ने बताया कि प्रत्येक मौसम एवं प्रत्येक क्षेत्र में मार कर सकने में सक्षम इस मिसाइल को एक ट्रक के ऊपर लगाया जा सकता है और यह एक कनस्तर में समा सकती है।

Odisha: DRDO (Defence Research and Development Organisation) today successfully flight tested Quick Reaction Surface to Air Missile (QRSAM) air defence system at Balasore flight test range. pic.twitter.com/liVxfeArWl