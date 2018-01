बड़ी सफलताः भारत ने किया अग्नि-5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण, चीन और पाकिस्तान होंगे जद में

रक्षा क्षेत्र में भारत को एक बड़ी मिली है। भारत ने आज ओडिशा के तट पर अग्नि-5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसालइल को भारत में ही विकसित किया गया है। परमाणु क्षमता से लैस इस मिसाइल की रेंज में पूरा चीन और पाकिस्तान आएगा। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इसके सफल परीक्षण की जानकारी दी।

अग्नि-5 अंतरद्विपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण आज सुबह 9 बजकर 53 मिनट पर ओडिशा तट स्थित अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया।

#FLASH India test fired Intercontinental 5000-km range surface to surface nuclear capable ballistic missile Agni-V from Abdul Kalam island off the Odisha coast at 9:53 am. pic.twitter.com/kkBi2NDFRT