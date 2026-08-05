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सौ किलो से ज्यादा कचरा पैदा करने वाले संस्थानों की होगी पहचान

By Sanjay Kushwaha
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 100 किलो से अधिक कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थानों की पहचान करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इससे कचरा प्रबंधन में सुधार होगा और नागरिक समस्याओं को कम किया जा सकेगा। इसके साथ ही, बड़े वेस्ट जेनरेटर के रूप में वर्गीकृत संस्थानों को एक विशेष पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा।

सौ किलो से ज्यादा कचरा पैदा करने वाले संस्थानों की होगी पहचान

नई दिल्ली। सौ किलो से ज्यादा कचरा पैदा करने वाले संस्थानों की पहचान होगी। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और समितियों को इन्हें सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं, ताकि यहां से निकलने वाले कचरे का बेहतर तरीके से प्रबंधन किया जा सके। आधुनिक जीवनशैली के साथ ही घरों से निकलने वाले कचरे की तादाद में देशभर में ही बढ़ोतरी हुई है। इसका सही तरीके से प्रबंधन नहीं किए जाने से तमाम किस्म की नागरिक समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। कचरा प्रबंधन की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ऐसे संस्थानों, परिसरों, कार्यालयों आदि की पहचान शुरू की गई है, जहां पर हर दिन सौ किलो से ज्यादा ठोस कचरा पैदा होता है।

इसके अलावा, 20 हजार वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्रफल या 40 हजार से लीटर से ज्यादा पानी की खपत करने वाले संस्थानों को भी बल्क वेस्ट जेनरेटर की श्रेणी में रखा जाता है।सीबीसीपी ने सभी राज्य प्रदूषण बोर्ड और समितियों को कहा कि वे अपने यहां के शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों को बल्क वेस्ट जेनरेटर की पहचान करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इन सभी को एक विशेष पोर्टल पर पंजीकृत किया जा सके। इससे यहां पर पैदा होने वाले कचरे और उसके प्रबंधन के बारे में ज्यादा समुचित निगरानी करना संभव होगा।

Sanjay Kushwaha

लेखक के बारे में

Sanjay Kushwaha

शॉर्ट बायो : संजय कुशवाहा पिछले 21 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में पर्यावरण एवं वन्य जीव, मौसम, विधानसभा जैसी महत्वपूर्ण बीट की कवरेज कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभवः
संजय कुशवाहा पत्रकारिता और लेखन जगत में एक प्रतिष्ठित नाम है, जिन्हें पत्रकारिता में 21 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स समूह) में बतौर प्रमुख संवाददाता कार्यरत हैं। अपनी इस भूमिका के अंतर्गत वे दिल्ली में अलग-अलग विभागों की खबरें रिपोर्ट करते हैं। उनकी खबरों में पर्यावरण, वन्यजीव, मौसम और राजनीति के विविध रंगों को पहचाना जा सकता है।


करियर का सफरः
संजय कुशवाहा यूं तो कॉलेज के दिनों से विविध लेखन करते रहे और विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में छपते भी रहे। वर्ष 2005 से दैनिक भास्कर सोनीपत, फिर अमर उजाला देहरादून और फिर दैनिक जागरण देहरादून में काम किया। वर्ष 2011 से हिन्दुस्तान दिल्ली में रिपोर्टिंग टीम का हिस्सा हैं। लंबे पत्रकारीय जीवन में संजय कुशवाहा ने साहित्य, संस्कृति, नगर निगम से लेकर अपराध और राजनीति तक की कवरेज की है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमिः
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई करने वाले संजय कुशवाहा को किताबें पढ़ना बेहद पसंद रहा है। खासतौर पर साहित्य, इतिहास और वन्य जीव के बारे में उन्होंने स्वतंत्र अध्ययन किया है।


पत्रकारीय दृष्टिकोणः
दिल्ली के पर्यावरण, प्रदूषण की समस्या, मौसम चक्र, वन्य जीवन, जंगल आदि की विशेष समझ। दिल्ली विधानसभा और कांग्रेस पार्टी की रिपोर्टिंग। स्थानीय निकाय एनडीएमसी की रिपोर्टिंग।


विशेषज्ञताः
साहित्य, संस्कृति, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवन
राजनीति, विधानसभा, कांग्रेस पार्टी
स्थानीय निकाय एनडीएमसी, दिल्ली नगर निगम

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