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खसरा-रूबेला उन्मूलन के लक्ष्य को पूरा करने में जुटा स्वास्थ्य विभाग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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अखण्डनगर, संवाददाता सरकार की ओर से दिसंबर 2026 तक मीजल्स-रूबेला (खसरा-रूबेला) के पूर्ण उन्मूलन

खसरा-रूबेला उन्मूलन के लक्ष्य को पूरा करने में जुटा स्वास्थ्य विभाग

अखण्डनगर, संवाददाता सरकार की ओर से दिसंबर 2026 तक मीजल्स-रूबेला (खसरा-रूबेला) के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी लक्ष्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से विकास खण्ड कार्यालय में बैठक हुई। ब्लॉक टास्क फोर्स की बैठक में स्वास्थ्य विभाग ने अन्य विभागों के सहयोग से व्यापक एवं विशिष्ट टीकाकरण अभियान चलाने की रूपरेखा तैयार की बैठक में तय किया गया कि आगामी टीकाकरण अभियानों के तहत ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जाएगा, जिन्हें अब तक टीडी एवं डीपीटी का टीका नहीं लगाया जा सका है। साथ ही 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों, अर्थात कक्षा एक से कक्षा पांच तक के सभी विद्यार्थियों को खसरा-रूबेला का टीका दिया जाएगा।बैठक

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में बताया गया कि खसरा-रूबेला का विशिष्ट अभियान 18 अगस्त से 28 अगस्त तक संचालित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि उन्मूलन के निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षा विभाग, आईसीडीएस विभाग एवं पंचायती राज विभाग सहित सभी संबंधित विभागों के आपसी समन्वय से यह अभियान पूरी सक्रियता के साथ चलाया जाएगा। बैठक में डब्ल्यूएचओ मॉनिटर संदीप निषाद, सामुदायिक स्वस्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉ. सत्येंद्र सिंह, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी नन्द लाल यादव, एआरओ सत्य प्रकाश सिंह, बीसीपीएम प्रतिभा सिंह, आईसीडीएस विभाग एवं शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि तथा एडीओ पंचायत राजधर पाण्डेय उपस्थित रहे। सभी विभागों को समन्वय स्थापित कर अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए गए।

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