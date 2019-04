भारत ने पाकिस्तान से LOC के जरिए होने वाले व्यापार पर लगाई रोक

भारत ने शुक्रवार से जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार व्यापार पर रोक लगा दी है। गृह मंत्रालय ने आज गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है।

समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की यह कार्रवाई एलओसी से गुजरने वाले व्यापार मार्गों के गलत इस्तेमाल को देखते की गई है। व्यापार मार्ग की आड़ में पाकिस्तान से संबंध रखने वाले अराजक तत्व अवैध हथियारों, नशीले पदार्थों और नकली मुद्रा आदि की तस्करी कर रहे हैं।

गृह मंत्रालय ने कहा है कि एनआईए की जांच में सामने आया है कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन व अलगाववाद समर्थित लोग व्यापार की आड़ में एलओसी के मार्गों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।

