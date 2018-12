ओडिशा: परमाणु रणनीतिक बैलेस्टिक मिसाइल अग्नि-IV का सफल परीक्षण

ओडिशा तट के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के एकीकृत परीक्षण रेंज के लांचपैड नंबर- 4 से रविवार को परमाणु रणनीतिक बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि- 4 का परीक्षण किया गया। बालासोर के चांदीपुर में यह परीक्षण सुबह 8 बजे किया गया।

कुछ दिनों पहले भारत ने डॉ अब्दुल कलाम द्वीप से ही परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल प्रायोगिक परीक्षण किया था। यह मिसाइल 5,000 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य भेद सकने में सक्षम है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि सतह से सतह पर मार करने वाली, स्वदेश में विकसित इस मिसाइल का यह सातवां परीक्षण है।

Chandipur (Balasore): Nuclear strategic ballistic missile Agni-IV was test fired today morning at 8.30AM from launchpad no- 4 of integrated test range at APJ Abdul Kalam Island off Odisha coast. pic.twitter.com/jzpuH6C8Ox