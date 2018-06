ओडिशाः अग्नि-5 का हुआ सफल परीक्षण, मिसाइल की जद में होंगे पाक और चीन

भारत ने आज इंटर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 का सफल परीक्षण किया। ओडिशा के अब्दुल कलाम आइलैंड के इंटेग्रेटिड टेस्ट रेंज (आईटीआर) से इसका परीक्षण किया गया। यह आइलैंड ओडिशा के बालासोर जिले में मौजूद है। इस आइलैंड को व्हीलर आइलैंड भी कहा जाता है। यह छठवीं बार है जब मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है।

अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण लॉन्च पैड नंबर 4 से सुबह के 9.48 मिनट पर किया गया।

Odisha: Agni-5 test fired from Integrated Test Range (ITR) at Abdul Kalam Island off Odisha coast today at 9.48 am. pic.twitter.com/RKmvIS269L