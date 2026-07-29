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पाकिस्तानी कश्मीर जैसी कोई चीज नहीं, सिर्फ पीओके : भारत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारत ने अमेरिकी अखबार द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तानी कश्मीर कहे जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय दूतावास ने इसे गुमराह करने वाला बताया और कहा कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने पीओके में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को पाकिस्तान के शोषण और दमन का परिणाम बताया।

पाकिस्तानी कश्मीर जैसी कोई चीज नहीं, सिर्फ पीओके : भारत

अमेरिकी अखबार द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) को पाकिस्तानी कश्मीर लिखने पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि पाकिस्तानी कश्मीर जैसी कोई चीज नहीं, सिर्फ पीओके है। दूतावास ने हेडलाइन को गुमराह करने वाली और गलत बताया। अमेरिकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में पीओके में हुई हिंसक झड़पों का जिक्र किया गया था। दूतावास ने कहा कि हेडलाइन गुमराह करने वाली और गलत है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र-शासित प्रदेश भारत का हमेशा से अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा रहे हैं, हैं और रहेंगे।दूतावास ने कहा कि पाकिस्तान ने इन इलाकों के कुछ हिस्सों पर गैर-कानूनी रूप से कब्जा कर रखा है और अब वह वहां के लोगों के खिलाफ हिंसा कर रहा है।

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भारत ने कहा कि पीओके में चल रहे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के आर्थिक शोषण, लोगों के अधिकार और प्रशासनिक दमन का सीधा नतीजा है।कार्यकर्ता समूहों के संगठन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पिछले महीने से पीओके में तथाकथित क्षेत्रीय विधानसभा की 12 विवादित सीटों को लेकर कई विरोध प्रदर्शन किए हैं। संगठन का आरोप है कि सत्ताधारी तंत्र अपनी पसंद का प्रधानमंत्री लाने के लिए इन सीटों में हेर-फेर करता है।

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