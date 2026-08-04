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2019 से अब तक 274 भगोड़े लाए गए वापस : शाह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2019 से अब तक 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया गया है। मोदी सरकार ने भगोड़ों के खिलाफ एक अभेद्य सुरक्षा तंत्र तैयार किया है। नए कानूनों ने ट्रायल इन एब्सेंटिया का प्रावधान किया है। 17,874 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।

2019 से अब तक 274 भगोड़े लाए गए वापस : शाह

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भगोड़े अपराधी दुनिया के किसी भी देश में अब सुरक्षित नहीं बच सकते। भारतीय एजेंसियों के सुरक्षा घेरे से बच निकलना उनके लिए संभव नहीं है। मंगलवार को भगोड़ों को देश वापस लाए जाने के आंकड़ों की जानकारी देते हुए शाह ने बताया कि वर्ष 2019 से अब तक 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया गया है, जबकि यूपीए शासन के दौरान औसतन केवल चार भगोड़ों का ही हर वर्ष प्रत्यर्पण हो पाता था। गृहमंत्री शाह ने कहा कि मजबूत और सुरक्षित भारत के विजन के तहत नरेंद्र मोदी सरकार ने विदेशों में छिपे भगोड़े अपराधियों के खिलाफ ऐसा सुरक्षा जाल बिछाया है कि वे दुनिया के किसी भी देश में क्यों न छिपे हों, उन्हें कानून के कटघरे में आना ही होगा। उन्होंने कहा कि नए भारत ने पुराने सिस्टम की सभी खामियों को नए कानूनों, मजबूत संस्थागत ढांचे और वैश्विक साझेदारी के माध्यम से दूर कर एक अभेद्य सुरक्षा तंत्र तैयार किया है। गृह मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने भगोड़े अपराधियों के खिलाफ अभियान को मिशन मोड में संचालित किया है। गृह मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2019 से 2026 तक 36 देशों से कुल 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया है। सरकार का कहना है कि प्रत्यर्पण को पहली बार राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाकर कानूनी, कूटनीतिक और तकनीकी स्तर पर व्यापक सुधार किए गए।

ये भी पढ़ें: 2019 से अब तक 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया - अमित शाह

भगोड़ों के खिलाफ अभियान

गृह मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह द्वारा तय किए गए लक्ष्य और प्राथमिकता के अनुरूप भारत ने भगोड़ों के खिलाफ एकीकृत, खुफिया-आधारित और प्रौद्योगिकी-संचालित मॉडल विकसित किया है। यह रणनीति वैश्विक अभियान, मजबूत समन्वय और स्मार्ट कूटनीति के तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। सरकार के मुताबिक, 2014 से पहले प्रत्यर्पण प्रक्रिया धीमी थी और कानूनी व प्रक्रियागत बाधाओं के कारण अधिकांश मामले लंबित रहते थे। 2004 से 2013 के बीच औसतन केवल चार भगोड़ों का ही हर वर्ष प्रत्यर्पण हो पाया था। इसके विपरीत मोदी सरकार ने एनआईए संशोधन अधिनियम, यूएपीए संशोधन अधिनियम, नए आपराधिक कानूनों और पीएमएलए के प्रभावी क्रियान्वयन के जरिए इस प्रक्रिया को तेज और अधिक प्रभावी बनाया।

कानूनी प्रावधानों से भी मिली सफलता

वर्ष 2024 में लागू तीन नए आपराधिक कानूनों में पहली बार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस ) की धारा 355 और 356 के तहत ‘ट्रायल इन एब्सेंटिया’ (अनुपस्थिति में मुकदमा) का प्रावधान किया गया, जिससे विदेश में छिपे भगोड़ों के खिलाफ भी मुकदमा चलाया जा सकता है। जनवरी 2025 में लॉन्च किए गए भारतपोल प्लेटफॉर्म ने 1,400 से अधिक केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को इंटरपोल नेटवर्क से जोड़ दिया, जिससे सूचनाओं के आदान-प्रदान का समय कई मामलों में घटकर 3 से 10 दिन रह गया। सरकार के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में 401 रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं ऑपरेशन त्रिशूल के तहत सैटेलाइट, डिजिटल फुटप्रिंट और जियो-लोकेशन तकनीक के जरिए विदेशों में नाम और पहचान बदलकर छिपे अपराधियों की पहचान कर उन्हें ट्रैक किया गया।

17,874 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के सख्त क्रियान्वयन से वर्ष 2019 से 2026 के बीच भगोड़े अपराधियों की 17,874 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई, जबकि 18,762 करोड़ रुपये की राशि की सफल रिकवरी भी की गई। वर्ष 2019 से 2026 के दौरान वापस लाए गए 274 भगोड़ों में आतंकवाद, गैंगस्टर गतिविधियों, हत्या, आर्थिक अपराध, यौन अपराध, ड्रग तस्करी, मानव तस्करी और साइबर अपराध जैसे गंभीर मामलों में वांछित आरोपी शामिल हैं। सरकार का कहना है कि यह अभियान देश की संप्रभुता, आर्थिक स्थिरता, कानून-व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अपराधवार वापस लाए गए 274 भगोड़े (2019–2026)

अपराध की श्रेणी संख्या

हत्या/डकैती/हिंसक अपराध 62

यौन अपराध/दुष्कर्म/पॉक्सो 53

अन्य अपराध 45

संगठित अपराध/गैंगस्टर/रंगदारी 42

मानव तस्करी/अपहरण 18

आतंकवादी व राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां/नार्को-आतंकवाद 17

मादक पदार्थ तस्करी 16

तस्करी/जाली मुद्रा/साइबर अपराध 12

धोखाधड़ी/वित्तीय अपराध 9

सामान्य प्रश्न

कब से कितने भगोड़े अपराधियों को वापस लाया गया है?
वर्ष 2019 से अब तक 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया गया है।
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