भारत ने कहा- फरवरी में मार गिराए पाक के एफ-16, अमेरिकी रिपोर्ट को किया खारिज

भारत ने उस अमेरिकी रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें यह दावा किया गया था कि पाकिस्तानी वायुसेना का कोई भी एफ-16 लड़ाकू विमान 27 फरवरी को भारत-पाक नियंत्रण रेखा के पास नहीं मार गिराया गया था। भारतीय वायुसेना के सूत्रों ने कहा- इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचर्स इस बात की ओर संकेत करते हैं कि पाकिस्तान के मार गिराए गए लड़ाकू विमान एफ-16 ही था।

एयर वाइस मार्शल आरजीवी कपूर ने कहा-“आसमान में हवाई संघर्ष के दौरान भारतीय वायुसेना के एक मिग-21 बिशन ने नौशेरा सेक्टर में एक एफ-16 को मार गिराया था।”

IAF Sources in response to question asked on US media report which questioned IAF version of Pakistan F-16 shot down by IAF MIG Bison Jet: Wing Commander Abhinandan Varthaman shot down Pakistan Air Force F-16 aircraft 7-8 km inside Pakistan Occupied Area in Sabzkot area there. pic.twitter.com/Q7OEizJsCD