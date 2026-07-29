कटिहार: स्कूल कॉलेज बनेंगे माय भारत के सेंटर
कटिहार में, केंद्र सरकार का माय भारत पोर्टल अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने के लिए स्कूल, कॉलेज और तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अभियान का केंद्र बना रहा है। शिक्षा विभाग ने सरकारी और निजी संस्थानों के माध्यम से युवाओं का पंजीकरण कराने की रणनीति तैयार की है। इसका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण और नेतृत्व विकास है।
कटिहार। जिले के अधिक से अधिक युवाओं को केंद्र सरकार के माय भारत पोर्टल से जोड़ने के लिए अब स्कूल कॉलेज और तकनीकी शिक्षण संस्थान अभियान का केंद्र बनेंगे । शिक्षा विभाग ने सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों के माध्यम से बड़े पैमाने पर पंजीकरण कराने की रणनीति तैयार की है। इसका उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र निर्माण स्वयं सेवा नेतृत्व विकास और विभिन्न सरकारी अफसर से जोड़ना है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें