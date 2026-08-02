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हर युवा को नशे के जाल में फंसने से बचाना होगा: प्रधानमंत्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नंबर गेम 28 हजार से ज्यादा स्थानों से वर्चुअली कार्यक्रम में शरीक हुए युवा 01

हर युवा को नशे के जाल में फंसने से बचाना होगा: प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वर्चुअली नशा मुक्त युवा के लिए ‘विकसित भारत संकल्प अभियान’ शुरू किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे के जाल में फंसने से बचाना होगा। उन्हें सही रास्ता दिखलाना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान निजी सेहत से कहीं आगे का है। यह परिवारों, समाज और पूरे देश के बड़े हितों के लिए आवश्यक है। नशा मुक्त युवा के लिए ‘विकसित भारत संकल्प अभियान’ के पीछे के मकसद को बताते हुए उन्होंने जोर दिया कि विकसित भारत को पाने के लिए असल में एक स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरे युवा पीढ़ी की जरूरत है, जो खुद को नुकसान पहुंचाने वाली आदतों से पूरी तरह आजाद हों।

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प्रधानमंत्री की पहल

प्रधानमंत्री ने इस बात पर खुशी जताई कि इस पहल को पिछले साल काशी की पवित्र धरती से एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि 125 से ज्यादा आध्यात्मिक संस्थाएं और कई गैर सरकारी संगठनों ने इसमें सहयोग दिया। अब यह अभियान सफलतापूर्वक एक राष्ट्रीय अभियान बन गया है। ड्रग-विरोधी शपथ लेने वाले लाखों युवाओं की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने स्कूलों, колледों और समाज में नशा मुक्त जिंदगी का संदेश सक्रिय रूप से फैलाने को लेकर उनकी तारीफ की।

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सोशल एक्टिविटीज का रोडमैप

अभियान के सौ हफ्ते के रोडमैप के बारे में प्रधानमंत्री ने विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि हर रविवार को आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स और मेडिटेशन से जुड़े कार्यक्रम होंगे, ताकि नए लोग इससे जुड़ सकें। छात्र, एनएसएस के सदस्य और माय इंडिया के सदस्यों की ऑनलाइन बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं की जागरूकता, संवेदनशीलता और समर्पण पर गर्व जताया। युवाओं को भारत की ‘अमृत जेनरेशन’ बताते हुए पीएम ने उन्हें याद दिलाया कि उनकी ऊर्जा, कल्पनाशीलता और प्रतिभा देश को उसके 2047 के लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने युवाओं से कहा कि देश के भविष्य और आपकी अपनी जिंदगी के लिए खुद को नशे की आदतों से मुक्त रखना बहुत जरूरी है।

नशे के खिलाफ जागरूकता

योग, ध्यान से छूट सकती है आदत

पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि हमें किसी भी हालत में नशे को समाज में मंजूरी नहीं देनी चाहिए। उन्होंने नशे की लत से उबरने में समाज के सहयोग, योग, ध्यान और आधुनिक पुनर्वास केंद्र के असर पर जोर दिया। परिवारों से सामाजिक चिंताओं के बजाय मेडिकल मदद को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने कमजोर बच्चों को नशे के जाल में फंसने से रोकने के लिए घर पर खुली बातचीत की संस्कृति की वकालत की।

ड्रग्स और आतंकवाद

आतंकी साजिशों के तहत होती है ड्रग्स की सप्लाई

प्रधानमंत्री ने कहा कि दुश्मन देश ड्रग्स की सप्लाई का इस्तेमाल अपनी आतंकी साजिशों के तहत करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि युवा हमारे देश के भविष्य हैं। उन्होंने कहा कि ड्रग्स से कुछ समय के लिए तो ‘हाई’ महसूस हो सकता है, लेकिन इससे आपका पूरा करियर और निजी जिदगी बर्बाद हो सकती है। नशे की लत से जूझने वालों के प्रति समाज के नजरिए पर सवाल उठाते हुए मोदी ने कहा कि जो लोग नशे की लत से बाहर आते हैं, वे योद्धा होते हैं और समाज को उनका सम्मान करना चाहिए।

नशे का परिवार पर प्रभाव

मां की मुस्कान छीनता है नशा

प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा न केवल शरीर को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि मां की मुस्कान छीन लेता है, पिता के सपने तोड़ देता है, बहन की उम्मीदें कमजोर कर देता है और छोटे भाई का सम्मान भी छीन लेता है। परिवार के सदस्य हर दिन इस दर्द के साथ जीते हैं, जब वे अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने धीरे-धीरे खुद को खोते हुए देखते हैं।

सरकार का संकल्प

सरकार मजबूती के साथ खड़ी है

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार नशे के खिलाफ इस अभियान में युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी है। पूरे देश में ड्रग तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पहले की तुलना में गिरफ्तारियां कई गुना बढ़ गई हैं और हजारों करोड़ रुपये की कीमत के ड्रग्स जब्त किए गए हैं।

युवाओं की भागीदारी

एक करोड़ से ज्यादा युवा जुड़े

देश भर में वीडियो कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अलग-अलग तरह के लोगों का औपचारिक तौर पर स्वागत किया। इसमें 28,000 से ज्यादा जगहों से जुड़े एक करोड़ से ज्यादा युवा शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पल के सामूहिक महत्व पर जोर दिया और इस सभा को एक गहरी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के तौर पर पेश किया। मोदी ने कहा कि आज, हम सभी देशवासी एक महान और जरूरी संकल्प के लिए एकजुट हुए हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सा अभियान शुरू किया?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नशा मुक्त युवा के लिए ‘विकसित भारत संकल्प अभियान’ शुरू किया।
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