पेयजल का सम्मान व संरक्षण को लेकर ली शपथ
चाईबासा में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संचय-जन भागीदारी अभियान के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपायुक्त की अध्यक्षता में सभी उपस्थित अधिकारियों ने पेयजल के सम्मान एवं संरक्षण का संकल्प लिया। जागरूकता रथ को रवाना किया गया और अन्य जन-जागरूकता गतिविधियों की योजना बनाई गई।
चाईबासा। भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित जल संचय-जन भागीदारी : कैच द रेन 2026 अभियान एवं जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल का सम्मान एवं संरक्षण अभियान के तहत उपायुक्त की अध्यक्षता में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पेयजल का सम्मान एवं संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में उपायुक्त समेत अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अभियान के दौरान ग्राम सभाएं, जल चौपाल, रैली, शपथ ग्रहण एवं अन्य जन-जागरूकता गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा।
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