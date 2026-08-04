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मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावा एवं आपत्ति अवधि से संबंधित कार्यक्रम निर्धारित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सराईकेला
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सरायकेला। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावा एवं आपत्ति अवधि से संबंधित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसमें 05 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन, और 8 एवं 9 अगस्त को मतदान केंद्र शिविर आयोजित होंगे। सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपनी सूचना समय पर अपडेट करें।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावा एवं आपत्ति अवधि से संबंधित कार्यक्रम निर्धारित

सरायकेला। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावा एवं आपत्ति अवधि से संबंधित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

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कार्यक्रम की जानकारी

इस क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी नीतीश कुमार सिंह ने सभी पात्र मतदाताओं से निर्धारित तिथियों के अनुसार दावा एवं आपत्ति की प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 05 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 8 एवं 9 अगस्त को दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने के लिए प्रथम विशेष मतदान केंद्र शिविर आयोजित होंगे। 15 अगस्त को ग्राम सभाओं के माध्यम से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके उपरांत 22 एवं 23 अगस्त, 2026 को द्वितीय विशेष मतदान केंद्र शिविर आयोजित किए जाएंगे। 25 अगस्त से 04 सितम्बर तक होम टू रोल वेरीफिकेशन कार्यक्रम संचालित किया जाएगा।

नागरिकों की अपील

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है अथवा मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि, संशोधन या आपत्ति है वे निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित मतदान केंद्र और निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी कार्यालय में आवश्यक प्रपत्र के साथ अपना दावा एवं आपत्ति अवश्य दर्ज कराएं।

नियमित संचालन का निर्देश

उन्होंने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, बीएलओ एवं संबंधित पदाधिकारियों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप सभी गतिविधियों का प्रभावी संचालन, व्यापक प्रचार-प्रसार और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही दावा एवं आपत्ति अवधि के दौरान पात्र मतदाताओं को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने एवं प्रत्येक आवेदन का नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

सामान्य प्रश्न

मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की तारीखें क्या हैं?
प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 05 अगस्त को होगा, 8 एवं 9 अगस्त को प्रथम विशेष मतदान केंद्र शिविर आयोजित होंगे और 22 एवं 23 अगस्त, 2026 को द्वितीय विशेष मतदान केंद्र शिविर आयोजित होंगे।
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