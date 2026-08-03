पनटोका में एसएसबी ने लगाया चिकित्सा शिविर
भारत सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत एसएसबी ने पनटोका में नि:शुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया। चिकित्सा अधिकारी डॉ निशिकांत ने स्वास्थ्य जागरूकता पर जोर दिया, विशेषकर मलेरिया और डेंगू जैसे मौसमी बिमारियों से बचाव के लिए। शिविर में 250 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और दवाइयां बांटी गईं।
रक्सौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एसएसबी 47वीं बटालियन ने सोमवार को सीमावर्ती पनटोका वाइब्रेंट विलेज में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का नेतृत्व वाहिनी चिकित्सा अधिकारी कमांडेंट डॉ निशिकांत ने किया। कंपनी कमांडर दिनकर त्रिपाठी सहित एसएसबी के अन्य अधिकारी व जवान भी मौजूद थे। बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया, वायरल बुखार, जलजनित एवं अन्य मौसमी बीमारियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए आयोजित इस शिविर में ग्रामीणों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने पर विशेष जोर दिया गया।कमांडेंट
निशिकांत ने ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल का उपयोग, साफ-सफाई बनाए रखने, मच्छरों से बचाव, संतुलित आहार लेने व समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियां समय पर पहचान नहीं होने पर घातक स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती हैं, इसलिए नियमित जांच और चिकित्सकीय परामर्श बेहद आवश्यक है।शिविर के दौरान ओपीडी का संचालन किया गया, जिसमें करीब 250 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। मरीजों का ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर तथा सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण करने के साथ-साथ उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। के बाद जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया।
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