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सारनाथ में सुरक्षा और पर्यटन विस्तार का बनेगा नया खाका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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सारनाथ (वाराणसी), संवाददाता। पेरिस स्थित यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि एवं राजदूत विशाल वी. शर्मा ने सारनाथ का दौरा किया। उनकी विजिट के बाद सारनाथ की सुरक्षा एवं पर्यटन विस्तार का नया खाका बनेगा। उन्होंने पुरातात्विक संग्रहालय में कलाकृतियों का अध्ययन किया और मेडिटेशन सेंटर बनाने की सलाह दी।

सारनाथ में सुरक्षा और पर्यटन विस्तार का बनेगा नया खाका

सारनाथ (वाराणसी), संवाददाता। पेरिस स्थित यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि एवं राजदूत विशाल वी. शर्मा सोमवार को सारनाथ पहुंचे। यूनेस्को की वैश्विक धरोहर की सूची में सारनाथ के शामिल होने के बाद राजदूत का यह पहला दौरा है। उनकी विजिट के बाद सारनाथ की सुरक्षा एवं पर्यटन विस्तार का नया खाका बनेगा। राजदूत विशाल वी. शर्मा ने दक्षिण कोरिया में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए सारनाथ का प्रस्ताव प्रभावी ढंग से रखा था। उन्होंने अनौपचारिक बातचीत में कहा कि यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल होना सारनाथ के असाधारण सार्वभौमिक मूल्य की ही पहचान स्थापित नहीं हुई है बल्कि भारत को एशिया और बौद्ध जगत से जोड़ने वाली साझा विरासत की मान्यता भी मजबूत हुई है। बोले, सारनाथ विश्वभर के 50 करोड़ बौद्ध अनुयायियों का चिंतन स्थल बना है। यह स्थल युवाओं को सत्य की खोज करने, अहिंसा को अपनाने, सजग जीवन शैली अपनाने, समावेशी सामाजिक परिवर्तन के प्रति जिम्मेदार वैश्विक नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है。

विश्व धरोहर पट्टिका का किया अनावरण

राजदूत ने करीब तीन घंटे तक सारनाथ का भ्रमण किया, विभिन्न बिंदुओं पर सुझाव भी दिए। उन्होंने विश्व धरोहर पट्टिका का अनावरण किया। वह देशी-विदेशी पर्यटकों को लाभान्वित होने वाले इंटरप्रेटेशन सेंटर भी पहुंचे। विशाल विश्व धरोहर समिति के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय हैं।

पुरावशेष कलाकृतियों की बारीकियां जानीं

राजदूत विशाल वी शर्मा दोपहर लगभग ढाई बजे पुरातात्विक संग्रहालय पहुंचे। उन्होंने वहां रखी पुरावशेष कलाकृतियों का गहनता से अध्ययन किया। उनके विशेष रखरखाव के बारे में टिप्स भी दिए। उन्होंने कामन रूम और हिंदू गैलरी में रखी प्रतिमाओं, लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व की ईंटों एवं चुनार के बलुआ पत्थर पर बनी नक्काशी एवं हिन्दू देवी देवताओं की प्रतिमा की ऐतिहासिकता की जानकारी ली। उन्होंने बुद्ध गैलरी में भगवान बुद्ध से संबंधित प्रतिमाओं को भी देखा।

धमेख स्तूप की कलाकृतियों को देख अचंभित

विशाल वी. शर्मा पुरातात्विक उत्खनित स्थल परिसर स्थित धमेख स्तूप पर बनी कलाकृतियों को देखकर अचंभित हुए। कहा कि उस समय कोई विशेष उपकरण या कंप्यूटर नहीं थे, इसके बावजूद स्तूप की बारीक कारीगरी कबीले तारीफ है। उन्होंने अशोक की लाट, प्राचीन मूलगंध कुटी मंदिर अवशेष, धर्मराजिका स्तूप, पंचायतन मंदिर व मनौती स्तूपों को देखा एवं विस्तृत जानकारी हासिल की।

मेडिटेशन सेंटर बनाने की सलाह

पुरातात्विक उत्खनित स्थल परिसर में राजदूत ने पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्रीन नर्सरी में मेडिटेशन सेंटर बन जाए तो यह स्थल आगरा से भी आगे निकल जाएगा। उन्होंने बुद्ध के चलने वाले स्थल पर पदचिह्न बनाने का सुझाव दिया।

ड्रेनेज सिस्टम की जानकारी वाला बोर्ड लगाएं

पुरातात्विक उत्खनित स्थल परिसर का भ्रमण करते समय विशाल वी शर्मा लगभग 2500 वर्ष पूर्व बनी ड्रेनेज सिस्टम पर पहुंच कर आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें बताया गया कि ड्रेनेज सिस्टम आज भी काम करता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इसके इतिहास और तकनीकी की जानकारी देने वाला बोर्ड लगाएं।

पटरी ठेला व्यवसायियों ने किया सम्मानित

राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी महासंघ के राजेश कुमार और रामचंद्र प्रजापति ने सारनाथ पहुंचे राजदूत को लकड़ी का बना अशोक स्तंभ और खाता भेंट कर सम्मानित किया। सारनाथ टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन की ओर से हरिश्चन्द्र भारद्वाज, मृदुल कुमार, सौरभ सहित आदि ने भगवान बुद्ध प्रतिमा भेंट की।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

विशाल वी. शर्मा ने सारनाथ का दौरा कब किया?
विशाल वी. शर्मा ने सोमवार को सारनाथ का दौरा किया।
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