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अनचाही कॉल की 11 लाख शिकायतें मिलीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अप्रत्याशित प्रचार कॉल और मैसेज पर रोक लगाने हेतु 1.83 लाख से अधिक टेलीकॉम संसाधनों पर कार्रवाई की। रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल से जून 2026 के बीच 10.85 लाख शिकायतें आईं, जिनमें से 5.53 लाख जांच के योग्य थीं। 1,37,053 संसाधनों को 15 दिन के लिए बंद किया गया।

अनचाही कॉल की 11 लाख शिकायतें मिलीं

नई दिल्ली, एजेंसी। अनचाहे प्रचार कॉल और मैसेज पर लगाम कसने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 1.83 लाख से अधिक टेलीकॉम संसाधनों पर कार्रवाई की। साथ ही ऐसे संदेश भेजने वाले 263 लोगों को एक साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। ट्राई की तिमाही रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल-जून 2026 के दौरान देशभर में अनचाहे प्रचार संदेशों और कॉल से जुड़ी 10.85 लाख शिकायतें मिलीं। इनमें से 5.53 लाख शिकायतें कार्रवाई योग्य पाई गईं।इन शिकायतों के आधार पर पहली बार नियम तोड़ने वाले 1,37,053 टेलीकॉम संसाधनों को 15 दिनों के लिए बंद किया गया।

वहीं, दोबारा उल्लंघन करने वालों के टेलीकॉम संसाधनों को एक साल के लिए डिस्कनेक्ट कर दिया गया। इसके अलावा 2,873 एसएमएस हेडर भी ब्लॉक किए गए, ताकि स्पैम संदेशों पर रोक लगाई जा सके।

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