800 पर्यटकों को लेकर पहुंची भारत गौरव ट्रेन
भारत गौरव पर्यटक ट्रेन शनिवार को वाराणसी पहुंची, जिसमें लगभग 800 पर्यटक शामिल थे। यह ट्रेन अनूपपुर (मध्य प्रदेश) से आई थी। पर्यटकों को सारनाथ में होटल में ठहराया गया और बाद में बाबा विश्वनाथ का दर्शन-पूजन और दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखने का अवसर मिला।
वाराणसी। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन शनिवार सुबह लगभग 10.30 बजे कैंट स्टेशन पहुंची। अनूपपुर (मध्य प्रदेश) रेलवे स्टेशन से चली इस ट्रेन से तकरीबन 800 पर्यटक वाराणसी पहुंचे। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) की ओर से इन्हें सारनाथ स्थित होटलों में ठहराया गया। यह ट्रेन रविवार को अयोध्या रवाना होगी। कैंट पहुंचने के बाद पर्यटकों ने सारनाथ भ्रमण किया। शाम को बाबा विश्वनाथ का दर्शन-पूजन किया और दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती देखी।
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