टीबी मुक्त भारत ऐप से अभियान को मिलेगी नई रफ्तार: सीएमओ
बलरामपुर में 2027 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी मुक्त भारत ऐप का प्रचार किया जा रहा है। सीएमओ डॉ. मुकेश कुमार रस्तोगी ने नागरिकों से ऐप डाउनलोड करने और टीबी उन्मूलन में भागीदारी की अपील की। ऐप पर टीबी संबंधित सूचना और सेवाएं उपलब्ध रहेंगी।
बलरामपुर, संवाददाता। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2027 तक देश को टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य है। इसे गति देने के लिए टीबी मुक्त भारत ऐप का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. मुकेश कुमार रस्तोगी ने जिलावासियों से अधिक से अधिक संख्या में ऐप डाउनलोड कर टीबी उन्मूलन अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। सीएमओ ने बताया कि यह डिजिटल प्लेटफॉर्म टीबी मरीजों को समय पर परामर्श, उपचार संबंधी जानकारी और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं आम नागरिक भी जागरूकता फैलाने और टीबी मुक्त भारत अभियान से जुड़ सकेंगे।
जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. अजय कुमार शुक्ल ने बताया कि ऐप के माध्यम से टीबी की जांच, उपचार, जागरूकता सामग्री और अन्य आवश्यक जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि समय पर जांच, नियमित दवा और जनसहयोग से ही टीबी उन्मूलन का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। जिला स्वास्थ्य शिक्षाधिकारी अरविंद मिश्र ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से ऐप के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सीएमओ ने अपील की कि दो सप्ताह से अधिक खांसी, वजन कम होना, बुखार या रात में पसीना आने जैसे लक्षण होने पर तुरंत नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क जांच कराएं।
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