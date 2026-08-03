टीबी मुक्त भारत अभियान को और प्रभावी बनाएं: डीएम
मुजफ्फरपुर में टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा की गई। डीएम कुमार गौरव की अध्यक्षता में बैठक में 11,66,615 लोगों की टीबी की स्क्रीनिंग का आंकड़ा साझा किया गया। डीएम ने अभियान को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए और सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों से नियमित पहचान, जांच और उपचार की निगरानी की अपील की।
मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति की सोमवार को समाहरणालय सभागार में डीएम कुमार गौरव की अध्यक्षता में विस्तृत समीक्षा की गई। इसमें अभियान की वर्तमान स्थिति, टीबी मरीजों की स्क्रीनिंग, उपचार, पोषण सहायता व अन्य बिंदुओं की समीक्षा हुई। बताया गया कि जिले में अब तक 11,66,615 लोगों की टीबी की स्क्रीनिंग की गई है। डीएम ने इसकी सराहना करते हुए अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने का निर्देश दिया।डीएम ने कहा कि सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अपने नेतृत्व में टीबी मरीजों की नियमित पहचान, आवश्यक जांच, उपचार की सतत निगरानी करें। बैठक में डीएम ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि टीबी मुक्त भारत अभियान की नियमित मॉनिटरिंग, प्रखंडवार समीक्षा एवं निर्धारित लक्ष्यों की निगरानी सुनिश्चित करें, ताकि जिले को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।
लेखक के बारे मेंMrityunjay Kumar
शॉर्ट बायो: मृत्युंजय कुमार पिछले 17 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में हेल्थ और हायर एजुकेशन बीट पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
मृत्युंजय कुमार, जिन्हें पत्रकारिता में 17 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में हेल्थ और हायर एजुकेशन की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। 2021 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
मृत्युंजय ने अपने करियर की शुरुआत 2009 में हिन्दुस्तान पटना से की। इसके बाद नई दुनिया दिल्ली, अमर उजाला नोएडा और गोरखपुर, हिन्दुस्तान गोरखपुर, दैनिक जागरण पटना, हिन्दुस्तान भागलपुर, प्रभात खबर मुजफ्फरपुर और अब हिन्दुस्तान मुजफ्फरपुर में काम कर रहे हैं। वर्ष 2014 में दैनिक जागरण में इन्हें डिजिटल बिहार प्रभारी बनाया गया। इसके बाद दैनिक जागरण पटना के सिटी जागरण टीम का प्रभारी बनाया गया।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
पीजी हिन्दी, दिल्ली विश्वविद्यालय और प्रिंट पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा।
विशेषज्ञता
हेल्थ, एजुकेशन, कला संस्कृति, साहित्य