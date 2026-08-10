ओलंपिक खेलों की मेजबानी करे भारत: रेखा

भारत में वर्ष 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी के संकल्प को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्या ने सोमवार को हरिद्वार से कांवड़ लेकर आईडीपीएल में वीरभद्र महादेव मंदिर पहुंची। उन्होंने पौराणिक शिव मंदिर में भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। विशेष पूजा-अर्चना करते हुए ओलंपिक खेलों के सफल आयोजन की कामना भी की। सोमवार सुबह खेल मंत्री रेखा आर्या हरिद्वार में हरकी पैडी से गंगाजल लेकर करीब दस बजे कांवड़ लेकर रायवाला पहुंची। बारिश के बीच यहां दून-हरिद्वार नेशनल हाईवे स्थित खेल मैदान में उनका स्वागत किया गया। यात्रा में उनके साथ महिला खिलाड़ी, एथलीट और स्थानीय लोग भी शामिल हुए। स्वागत के बाद कांधे पर कांवड़ लेकर मंत्री रेखा हाईवे से होते हुए हर-हर महादेव और भारत माता की जय के उदघोष के साथ श्यामपुर होते हुए आईडीपीएल पहुंची।