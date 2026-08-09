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मोदी सरकार के 12 वर्ष स्वर्णिम काल : देवेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद में विशेष संवाददाता देवेश तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 2014 से 2026 के बीच कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। इनमें सुशासन, वित्तीय समावेशन, किसानों की आय वृद्धि और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति शामिल हैं।

मोदी सरकार के 12 वर्ष स्वर्णिम काल : देवेश

धनबाद, विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार के 12 वर्षों के सफल कार्यकाल और उपलब्धियों को लेकर राज्यस्तरीय दिशा समिति (ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार) के सदस्य देवेश तिवारी ने शनिवार को धनबाद में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सशक्त, समृद्ध और सुरक्षित भारत के प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2014 से 2026 के बीच भारत ने विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय, आधारभूत संरचना और जनजातीय कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। वित्तीय एवं डिजिटल समावेशन,गरीब कल्याण एवं स्वास्थ्य,किसानों की आय वृद्धि, अवसंरचना व परिवहन तथा राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेस-वे, मेट्रो और रेलवे का विस्तार हुआ।

वंदे भारत ट्रेनों का संचालन व रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया। अनुच्छेद 370 का खात्मा, तीन तलाक की समाप्ति, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति के साथ 31 मार्च 2026 को देश से नक्सलवाद का पूर्ण सफााया सुनिश्चित किया गया। देवेश तिवारी ने विस्तार से केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया।

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